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A Olbia i nuovi kit per la raccolta differenziata arrivano direttamente a casa. Prosegue infatti la distribuzione porta a porta dei mastelli da parte della società De Vizia Transfer, che contestualmente provvede anche al ritiro di quelli vecchi.
Ecco l’elenco delle vie interessate dalla consegna nella settimana dal 22 al 27 giugno 2026:
Piazza Brigata Sassari, Via Abruzzi, Via Adua, Via Ancona, Via Andrea Doria, Via Anglona, Via Antonio Spano, Via Arezzo, Via Asti, Via Avellino, Via Baronia, Via Basilicata, Via Bolzano, Via Brescia, Via Brigata Sassari, Via Campania, Via Campidano, Via Capelvenere, Via Carlo Antonio Pilati, Via Carlo Collodi, Via Caserta, Via Cecina, Via Chidade, Via Chieti, Via Chioggia, Via Cosenza, Via Cremona, Via Cuneo, Via Degli Antiquari, Via Degli Aranci, Via Degli Asfodeli, Via Degli Astronauti, Via Dei Cardi, Via Dei Giunchi, Via Dei Mandarini, Via Dei Salici, Via Del Corbezzolo, Via Del Lentischio, Via Del Melo, Via Del Mirto, Via Del Piave Vicolo A, Via Dell'agrifoglio, Via Dell'alloro, Via Delle Ginestre, Via Delle Salicornie, Via Delle Tamerici, Via Dell'erica, Via Edmondo De Amicis, Via Fermo, Via Finlandia, Via Forlì, Via Francesco Mario Pagano, Via Gabriele D'annunzio, Via Gaetano Filangieri, Via Gallura, Via Giambattista Vico, Via Giovanni Paisiello, Via Giovanni Sircana, Via Giuseppe Parini, Via Goffredo Mameli, Via Irlanda, Via Ivrea, Via Jane Austen, Via Jesolo, Via Latina, Via Legnano, Via Limbara, Via Logudoro, Via Magenta, Via Malta, Via Mantova, Via Maria Lai, Via Marmilla, Via Melchiorre Delfico, Via Molara, Via Monte Grappa, Via Montello, Via Monza, Via Parma, Via Pavia, Via Perugia, Via Pietro Giannone, Via Planargia, Via Prato, Via Rieti, Via Salvatore Fera, Via San Simplicio, Via Sulcis, Via Taranto, Via Toscana, Via Trieste, Via Udine, Via Varese, Via Veneto, Vico Brigata Sassari, Vicolo Dell'ambrosia, Vicolo Gioacchino Rossini, Vicolo Magenta.
Il Comune ricorda che durante la consegna, il personale incaricato da De Vizia richiederà un documento d’identità dell’intestatario della TARI, necessario per associare correttamente il kit all’utenza. Qualora al momento del passaggio non fosse presente nessuno nell’abitazione, gli operatori lasceranno un avviso con le modalità per ritirare il kit in un secondo momento.