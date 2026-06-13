La prima delle due tappe all'Olbia Arena è stata un successo per Vasco Rossi. E non poteva essere altrimenti: due ore di spettacolo e adrenalina hanno accompagnato il concerto alla presenza di 36mila spettatori. Fan dall'Isola e da tutta Italia, i più fedeli accampati da giorni prima per attendere l'arrivo del rocker emiliano. Chi prevedeva scintille non è rimasto deluso.

E oggi il bis: la due giorni di Blasco in Sardegna prevede infatti la doppia tappa nel capoluogo gallurese. Altre 36mila persone protagoniste nella seconda data del tour. Omaggiato con un piatto in ciramica recante la scritta Città di Olbia, Vasco è stato accolto ieri dal sindaco Settimo Nizzi, che in uno scambio di battute gli ha ricordato: "Ci siamo visti 40 anni fa e ci rivediamo oggi".

L'emozione dell'artista dopo la prima super serata: "Olbia!!! Che serata pazzesca, incredibile ieri sera! I mieri concerti ad Olbia hanno un valore speciale per me. Le due date del 12 e 13 giugno segnano la prima volta all'Olbia Arena", scrive.

"L'ultima volta a Olbia - riflette - risale al 1983 con il tour di 'Bollicine'. Oggi torno nella stessa città con una consapevolezza diversa, ma con la stessa voglia di provocare. Stasera il secondo appuntamneto... per provare di nuovo una sana e scandalosa felicità collettiva!", conclude.