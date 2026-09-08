Smantellata dalla polizia di Stato una vasta rete di spaccio di cocaina che si estendeva tra le principali località turistiche della Gallura, da Arzachena a Palau, Olbia, La Maddalena e Santa Teresa Gallura.

Sarebbero coinvolte diciannove persone, di cui tredici in custodia cautelare su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tempio Pausania, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore Alessandro Bosco.

Gli arresti sono il frutto di un'approfondita attività investigativa che ha impiegato intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali condotte dal Commissariato di polizia di Porto Cervo tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025.

Gli investigatori ritengono che i diciannove indagati abbiano operato all'interno di una rete di distribuzione di stupefacenti nel territorio, ognuno con ruoli e modalità differenti. Durante le operazioni di arresto sono stati trovati consistenti quantitativi di droga e denaro contante.