Momenti di panico durante la scorsa notte a Olbia, a causa di un incendio che ha coinvolto un'auto in via Alessandro Volta.

L'allarme è scattato intorno alle 3, quando i Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti per domare le fiamme, provvedendo a spegnere il rogo, e riuscendo a evitare che l'incendio si propagasse all'appartamento adiacente, scongiurando così conseguenze più gravi.

Restano ancora da accertare le cause che hanno originato l'incendio. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti gli operatori del 118 e i Carabinieri, impegnati negli accertamenti e nelle indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.