La perturbazione atlantica che metterà fine al grande caldo che ha caratterizzato questa estate italiana è ormai alle porte: tra domani e venerdì sono previsti infatti forti temporali e temperature in calo anche di 8 gradi.

È quanto conferma Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "Oggi - afferma - si registrerà l'ultima vera resistenza canicolare: al Nord si toccheranno ancora punte di 35°C, mentre al Centro-Sud i termometri segneranno picchi di 36-37°C". Da domani, complici i temporali e l'ingresso di aria fredda dal Nord la colonnina di mercurio scenderà rapidamente, "L'esempio perfetto di questo imminente sbalzo - continua - sarà Milano: dai 33°C di oggi, la città domani scenderà a 26°C". Entro il fine settimana su tutta l'Italia le massime si attesteranno ovunque sui 28-30°C.

Le precipitazioni partiranno sin da questa sera nelle zone della Liguria di Levante, Lombardia e Alpi. Nelle giornate di domani e giovedì, il maltempo coinvolgerà in maniera più marcata e estesa il resto del Nord, per poi estendersi venerdì alle regioni centrali. Inizialmente, il Sud Italia non sarà molto colpito dalle piogge più intense, ma a partire dal prossimo fine settimana anche il meridione sarà interessato al peggioramento delle condizioni meteorologiche.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, martedì 8 settembre

Cielo generalmente sereno con addensamenti pomeridiani sui rilievi orientali associati a possibili piovaschi isolati.

Temperature: stazionarie o localmente in lieve aumento sul settore meridionale in entrambi i valori.

Venti: a regime di brezza. Calma nelle ore notturne.

Mari: calmi o poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 9 settembre

Cielo generalmente sereno con addensamenti pomeridiani sui rilievi orientali e passaggi di nubi alte in serata.

Temperature: stazionarie o localmente in lieve diminuzione sul settore occidentale nei valori minimi.

Venti: a regime di brezza con tendenza a disporsi da Sud-Ovest.

Mari: poco mossi con aumento del moto ondoso nella seconda parte della giornata.

Tendenza per i giorni successivi

Nella giornata di giovedì si attende un peggioramento con possibili precipitazioni, con maggiori schiarite il giorno successivo. Le temperature subiranno un sensibile calo in entrambi i valori nella giornata di giovedì e saranno stazionarie l'indomani. I venti soffieranno dai quadranti occidentali in entrambe le giornate con intensità fino a localmente moderata. I mari saranno mossi o localmente molto mossi.