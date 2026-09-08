La storica leader radicale Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo essere stata soccorsa nella sua abitazione e trasportata in ambulanza in codice rosso. La 78enne, secondo quanto riferito, sarebbe in gravi condizioni, ma al momento risulta vigile, lucida e cosciente.

Bonino starebbe inoltre rispondendo positivamente alle prime cure. Secondo quanto si è appreso, i medici stanno effettuando gli accertamenti necessari e monitorando i parametri clinici, in particolare dopo un peggioramento della funzionalità respiratoria.

Non è la prima volta che Bonino viene ricoverata al Santo Spirito. Nel novembre del 2025 era stata trasferita in terapia intensiva nello stesso ospedale. Successivamente era stata trasferita alla Stroke Unit dell'ospedale San Filippo Neri, dal quale era stata dimessa dopo circa una settimana.

In quell'occasione, gli accertamenti avevano escluso una recidiva del tumore al polmone diagnosticato a Bonino nel 2015.

Le sue condizioni restano al momento sotto stretta osservazione. Sono in corso ulteriori valutazioni da parte dei medici per comprendere le cause del peggioramento respiratorio.