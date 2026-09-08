Il giorno dopo l’apertura di venerdì 11 settembre 2026 a Ruinas, "Boghis in Armonia - Festival Internazionale" prosegue sabato 12 settembre a Villa Sant’Antonio, attraverso un'entusiasmante giornata di musica e tradizione in uno dei luoghi più suggestivi del territorio dell'Alta Marmilla.

La seconda giornata della manifestazione si svolgerà infatti in un palcoscenico naturale, noto per le Domus de Janas, con un programma che inizierà alle 18:00 al Menhir Monti Corru Tundu, con un’anteprima del concerto accompagnata da una visita guidata.

Protagonisti saranno anche sabato il Coro Ghentiana di Ruinas, diretto dal maestro Gianni Puddu, il Coro Brenta di Tione di Trento, diretto dal maestro Piergiorgio Romeri, e l’Amita Vocal Ensemble di Lipsia, Germania.

La musica tornerà protagonista alle 21:30, questa volta nella suggestiva cornice delle Domus de janas di Genna 'e Salixi, dove è in programma il concerto della seconda giornata.

Sul palco saliranno Gavino Murgia e Le Balentes, insieme al Coro Ghentiana di Ruinas, al Coro Brenta di Tione di Trento e all’Amita Vocal Ensemble di Lipsia.

A completare il programma sarà la partecipazione del gruppo di bambini Mamutzoneddos di Samugheo, portando sul palco la tradizione attraverso lo sguardo e l’energia delle nuove generazioni.

La serata sarà presentata da Roberto Tangianu.

"Il menhir di Monti Corru Tundu e le Domus de Janas di Genna e Salixi sono luoghi caratterizzati da una storia e una propria identità molto forti, e proprio dall’incontro tra queste identità nasce l’originalità di “Boghis in Armonia' - afferma ai nostri microfoni Maurizio Setzu, presidente del Coro Ghentiana -. La musica non viene semplicemente ospitata dal territorio, ma diventa parte integrante del paesaggio, creando un’esperienza nella quale le voci, la storia e il patrimonio archeologico possono dialogare e raccontarsi reciprocamente".