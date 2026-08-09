Incidente stradale nella notte sulla SP125, in direzione Olbia-Arzachena. Nel sinistro sono rimasti coinvolti più veicoli e i rispettivi conducenti sono stati trasportati all’ospedale di Olbia per i necessari accertamenti medici.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco di Olbia. La squadra ha collaborato con il personale sanitario durante le operazioni di soccorso e ha successivamente provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente.

Per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza e l’esecuzione dei rilievi di rito, la circolazione stradale è rimasta chiusa per diverse ore.