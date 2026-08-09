"Ciao tifosi rossoblù, sono Daniel, sono contentissimo di essere qui. Ci vediamo presto allo stadio". Sono le prime parole di Daniel Maldini da nuovo giocatore del Cagliari. L’attaccante classe 2001 saluta così i suoi nuovi tifosi e dà loro appuntamento all’Unipol Domus.

Il suo trasferimento in Sardegna è ora ufficiale. Il Cagliari ha annunciato l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore dall’Atalanta: Maldini arriva in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive, tra cui la permanenza in Serie A e il raggiungimento di 10 gol personali.

Nato a Milano nel 2001, Daniel Maldini è cresciuto nel settore giovanile del Milan fino al debutto in prima squadra, arrivato ad appena 18 anni il 2 febbraio 2020 contro il Verona. Nella stagione successiva ha raccolto 9 presenze tra Europa League e campionato, proseguendo poi il suo percorso di crescita.

Nella stagione 2021/22 ha esordito in Champions League, il 15 settembre 2021 nella trasferta contro il Liverpool, e pochi giorni più tardi ha realizzato la sua prima rete tra i professionisti nella vittoria esterna contro lo Spezia. In quell’annata ha disputato 13 gare, contribuendo alla conquista dello Scudetto del Milan.

Nell’estate del 2022 il trasferimento in prestito allo Spezia, dove ha totalizzato 20 partite e 3 reti. Dopo l’esperienza all’Empoli è arrivata quella al Monza: 32 gare e 7 gol, con prestazioni che gli hanno aperto anche le porte della Nazionale italiana, con la quale vanta attualmente 6 presenze.

Nel febbraio 2025 è stato acquistato a titolo definitivo dall’Atalanta. Con la formazione bergamasca ha collezionato complessivamente 22 presenze, realizzando 3 reti e un assist. Nell’ultima parte della stagione 2025-2026 ha invece giocato in prestito alla Lazio, dove ha disputato 10 partite e segnato 2 gol, allenato da Maurizio Sarri, attuale tecnico dell’Atalanta.

"Il Club augura a Daniel il meglio per questa nuova esperienza professionale in Serie A", si legge nella nota con cui la società bergamasca ha salutato il calciatore.

Alto 188 centimetri e ben strutturato fisicamente, Maldini è un giocatore duttile, capace di essere impiegato sulla trequarti, come esterno offensivo e, all’occorrenza, anche da mezz’ala. Tra le sue caratteristiche ci sono qualità tecniche, visione di gioco, capacità nell’uno contro uno e un buon calcio, che gli permette sia di arrivare alla conclusione sia di servire i compagni.