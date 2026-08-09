Incidente stradale nella notte lungo la SP59, nel tratto compreso tra Baia Sardinia e Poltu Quatu. Intorno alle 2:30, per cause ancora da accertare, due autovetture si sono scontrate e una di queste, in seguito all’impatto, si è ribaltata su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Arzachena. Una persona è rimasta ferita ed è stata presa in carico dal personale sanitario del 118.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata dall’incidente.

Presenti sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Stradale.