Dopo aver avuto un malore mentre si trovava su una barca a vela al largo di Porto Conte, sulla costa di Alghero, un diportista è stato salvato ieri, venerdì 7 agosto 2026, dalla Guardia costiera di Alghero e dal 118.

Una richiesta di soccorso è stata inviata dalla barca e la motovedetta Sar Cp 871 della Guardia costiera di Alghero è intervenuta rapidamente.

l diportista è stato così trasferito a terra presso il pontile di Tramariglio. Una squadra del 118 e l'elicottero Areus sono stati prontamente allertati e hanno trasportato il paziente all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.