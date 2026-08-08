Sapori tipici della Sardegna, tradizioni locali, convivialità e gioia condivisa saranno protagonisti martedì 11 agosto presso l’area fraterna della chiesa di Nostra Signora di Fatima a La Caletta di Siniscola, dal Priorato Nostra Signora di Fatima La Caletta 2026/2027, con il sostegno del Comune di Siniscola, con una cena prelibata.

La serata comincerà alle ore 19:30 con un menù dedicato alla cucina tradizionale: gnocchetti sardi al sugo di salsiccia e pecora in cappotto, accompagnati da birra fresca e dalle immancabili seadas. Non mancheranno inoltre panini, fettine di vitello, purpuzza e altre squisitezze. A fare da colonna sonora alla serata sarà il gruppo Sos Oriundos, che si esibirà dal vivo.

L’iniziativa rientra nelle attività estive organizzate dal gruppo di volontari del Priorato, che ogni anno si rinnova e si impegna nella raccolta fondi destinata alla festa di Nostra Signora di Fatima, in programma nel maggio 2027.

"Ogni anno il gruppo di volontari cambia e si impegna a raccogliere i fondi necessari per la festa - spiega ai nostri microfoni Luciano Taras, priore maggiore del gruppo, che parla a nome di tutti i volontari -. Durante l’estate organizziamo diversi eventi, soprattutto sagre, che ci permettono di stare insieme, far conoscere il territorio e mantenere vive le nostre tradizioni".

I gruppi sono sempre numerosi e variegati per età, "Questa volta siamo 114 volontari dai 17 agli 80 anni - afferma Luciano -. Ognuno dà il proprio contributo per riuscire a raccogliere il più possibile in vista della festa di maggio 2027".

La serata di martedì 11 agosto rappresenta quindi non soltanto un momento di festa, ma anche un’occasione per valorizzare la cultura e i prodotti della Sardegna, "Il nostro principale obiettivo è far conoscere il territorio e le sue tradizioni e, allo stesso tempo, portare avanti la tradizione storica di questi gruppi di volontari, che da sempre si impegnano per la comunità", conclude Luciano Taras.

Dopo la Cena sarda, il calendario proseguirà con un altro appuntamento dedicato alla gastronomia: il 19 agosto è infatti in programma la Sagra degli arrosticini.