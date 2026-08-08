Il Cagliari si aggiudica il Trofeo Gigi Riva battendo 4-2 dopo i calci di rigore il Nizza. Decisivo il rigore di Albarracin dopo i due errori dei francesi. Il match si era concluso nei tempi regolamentari sullo 0-0.

Nei 90 minuti la partita è stata divertente a tratti, sopratutto nella ripresa. Mister Pisacane ha mandato in campo inizialmente Caprile in porta, Ze Pedro e Obert terzini, la coppia Deiola-Rodriguez come centrali, Fazzini e Adopo a centrocampo sulle fasce ad accompagnare i due play Romano e Winks, davanti Trepy e Mendy. Ed effettivamente il primo tempo non è stato particolarmente movimentato: due le occasioni, una per parte, coi rossoblù vicini al gol con Trepy, miracolo del portiere avversario Diouf.

Nel secondo tempo subito Kingstone in campo per Mendy, mentre poi entreranno anche Prati, Zappa, Cavuoti, Liteta, Albarracin, Grandu e Felici, tra i più attivi. In questo periodo le occasioni sono state maggiori, sia in casa Cagliari, con un Kingstone sciupone, sia in casa Nizza, ma i due portieri hanno mantenuto la porta inviolata.

Dopo 90 minuti e con il risultato fermo a 0-0, la sfida viene decisa ai calci di rigore. Dal dischetto segnano Felici, Obert e Prati, mentre Caprile si rende protagonista con due parate decisive.

Da segnalare cori della curva (indiretti) contro Esposito e contro il presidente Giulini.

Le parole di Pisacane:

“Vincere un trofeo è sempre speciale, ma questo ha un sapore ancora diverso perché onorare Gigi Riva qui è qualcosa di fondamentale. Ci fa piacere aver vinto anche quest’anno. Abbiamo onorato la sua memoria e, allo stesso tempo, preparato ancora una volta la nostra nuova stagione, mostrando alcuni concetti, anche sbagliando qualcosa, ma registrandoci meglio nella ripresa. Siamo andati in crescendo, tenendo i tre reparti corti e facendo bene in riaggressione: sono tutte cose su cui lavoriamo da un anno e che anche i nuovi hanno già assorbito”.

Foto di Fabio Murru per Sardegna Live