Choc a Lanzo Torinese, dove una lite per futili motivi è degenerata in una sequenza di violenza che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria strage: un automobilista di 73 anni avrebbe investito deliberatamente un gruppo di ciclisti, per poi tornare indietro e travolgerli una seconda volta.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe superato la comitiva di ciclisti suonando ripetutamente il clacson. Dopo un gesto rivolto verso di lui da parte di uno dei ciclisti, il 73enne avrebbe fermato la vettura, inserito la retromarcia e accelerato contro il gruppo, travolgendo diverse persone.

Ma la vicenda non si sarebbe conclusa lì. Mentre alcuni dei ciclisti rimasti in sella avrebbero accennato a inseguire l’automobilista, l’uomo avrebbe fatto inversione, dirigendo nuovamente la vettura contro di loro e investendoli una seconda volta.

Il bilancio è di quattro persone ferite. Una di loro è stata trasportata in ospedale e si trova in prognosi riservata.

Dopo l’accaduto, il 73enne si è presentato spontaneamente ai Carabinieri, ai quali avrebbe riferito quanto successo. Al termine degli accertamenti è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e posto agli arresti domiciliari.

Saranno ora gli investigatori a ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e a chiarire ogni responsabilità. Resta lo sconcerto per una reazione che, da una discussione nata per motivi apparentemente banali, sarebbe sfociata in una duplice e deliberata aggressione con un’automobile.