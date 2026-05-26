Incidente stradale nel primo pomeriggio nelle campagne del territorio di Monti, dove due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Olbia, che ha immediatamente avviato le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area interessata dall’incidente, evitando ulteriori rischi legati a eventuali incendi o sversamenti.

Gli occupanti delle due vetture sono rimasti feriti nell’impatto e sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto per prestare i primi soccorsi e predisporre il trasferimento in ospedale.

Sul luogo del sinistro sono arrivati anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.