Rocco Casalino non entra in Consiglio comunale. All’esordio elettorale nella sua Ceglie Messapica, l’ex portavoce di Giuseppe Conte si ferma al secondo posto per preferenze nella lista del Movimento 5 Stelle. Il seggio va a Isabella Vitale, consigliera comunale uscente.

Il dato si inserisce in un quadro politico netto: il centrodestra vince con il 67% dei voti, confermandosi alla guida della città dopo 16 anni di amministrazione. Il centrosinistra si ferma al 32,8% e porta in aula solo quattro consiglieri.

Per il Movimento 5 Stelle, alla prima presenza con il proprio simbolo in città, arriva comunque un risultato rilevante sul piano della lista: 10,67%, che lo rende il più votato all’interno del campo largo e davanti al Partito Democratico.

"A Ceglie Messapica ha vinto il centrodestra, come era ampiamente prevedibil”, ha commentato Casalino, che definisce "straordinario" il consenso personale ottenuto, sottolineando come abbia superato quello di amministratori uscenti.

“Sul piano personale, essere il secondo candidato più votato della lista rappresenta per me un risultato straordinario - ha commentato -. Ho ottenuto un consenso che ha superato quello di assessori e consiglieri uscenti che negli ultimi cinque anni hanno lavorato sul territorio e che erano fortemente radicati nella comunità locale. Davanti a me c’è Isabella Vitale, consigliera comunale uscente, che in questi cinque anni ha lavorato tanto sul territorio con presenza, impegno e serietà. Per questo sono sinceramente felice che sia scattato il seggio per lei. È una persona meritevole e una parte importante del successo ottenuto dalla nostra lista è anche merito del lavoro che ha portato avanti in questi anni", ha concluso Casalino.