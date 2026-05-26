Pomeriggio di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del comando di Cagliari, impegnati su numerosi fronti a causa di diversi incendi di vegetazione sviluppatisi nell’hinterland del capoluogo e nelle aree limitrofe.

Dal primo pomeriggio sono stati effettuati almeno dieci interventi, con le squadre operative mobilitate in più Comuni del territorio per contenere i roghi e mettere in sicurezza le aree interessate.

Tra gli incendi più rilevanti figura quello scoppiato nel territorio di Decimomannu, in località Zippeddu, dove le fiamme hanno coinvolto un’azienda agricola causando danni a un camion e ad altri mezzi presenti nella struttura. Sul posto stanno operando una squadra proveniente dalla sede centrale di Cagliari e una del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Iglesias.

Altri due interventi importanti stanno interessando il territorio di Capoterra. Un incendio è divampato nella località Torre degli Ulivi, dove sono al lavoro due squadre dei Vigili del Fuoco di Cagliari supportate anche da un’autobotte, mentre un ulteriore rogo si è sviluppato nei pressi del parco urbano del Comune.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso.