Tragedia sul lavoro in Toscana. Un operaio di 30 anni ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi all’interno di un’azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, in provincia di Lucca, dopo essere rimasto schiacciato da una pressa durante le lavorazioni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11:40 nello stabilimento situato nella frazione di Spianate. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato coinvolto in un grave incidente con un macchinario industriale. I colleghi hanno immediatamente tentato di soccorrerlo praticando le manovre di rianimazione, proseguite poi dal personale sanitario del 118 arrivato sul posto, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Altopascio, i carabinieri, i Vigili del Fuoco e i tecnici del servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl Toscana Nord Ovest, che dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Secondo alcune fonti locali, la vittima si chiamava Giacomo Pucci e lavorava da tempo nell’azienda coinvolta nell’incidente.