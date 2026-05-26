Avrebbe tentato di sottrarsi a un controllo della polizia locale accelerando improvvisamente con l’auto e finendo per investire un’agente. È accaduto oggi in Sassari, in piazza San Pietro, dove un automobilista è stato denunciato dopo aver reagito a un accertamento per un’infrazione stradale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo non voleva essere multato e, mentre un’agente gli chiedeva di fermarsi e mostrare i documenti, avrebbe premuto sull’acceleratore tentando di allontanarsi. Durante la manovra la poliziotta è stata colpita a un fianco dallo specchietto retrovisore della vettura.

La donna è stata successivamente accompagnata al Pronto soccorso per le cure del caso. L’automobilista è stato bloccato poco dopo dagli altri agenti della polizia locale presenti nell’area. Nei suoi confronti è scattata una denuncia con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e rifiuto di fornire le proprie generalità.