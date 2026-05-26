L’Arpas, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, taglia un importante traguardo. Vent’anni per la tutela dell’ambiente in Sardegna. Non solo un traguardo, ma anche un punto di partenza, come ha dichiarato la direttrice generale Nicoletta Ornano. L’Arpas è oggi una realtà pienamente integrata con gli obiettivi e le procedure della Regione Sardegna e fortemente connessa, sul piano tecnico e scientifico, al Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.

“Oggi siamo qui per ricordare il ventennale della nascita di ARPAS, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Ricordiamo che la Regione Sardegna è tra le poche regioni in Italia che ha istituito questa agenzia come un'agenzia che monitora l'ambiente, un'agenzia indipendente. Di fatto nella maggior parte delle regioni, ARPAS è legata all'assessorato alla Sanità. Noi invece in Regione Sardegna abbiamo questa agenzia indipendente. Che cosa oggi di fatto andiamo a ricordare e a celebrare. L'impegno costante di questa agenzia nel salvaguardare il nostro territorio, nel garantire la sicurezza dei nostri cittadini, perché grazie al monitoraggio costante delle acque, del suolo, di tutti gli habitat, riesce veramente a garantirci una vita sicura. E quindi è un'agenzia importante per la sicurezza dei cittadini”. Così ha voluto sottolineare l’assessora regionale della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi.

L’atto istitutivo dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna è stato siglato 18 maggio 2006. Per celebrare questo importante traguardo, l’Agenzia ha organizzato un programma di iniziative “Vent’anni per la tutela dell’ambiente in Sardegna”, in calendario dal 26 al 29 maggio 2026, articolato tra momenti istituzionali, approfondimenti tecnici e attività di apertura alla cittadinanza e alle scuole.

“L’Agenzia è oggi protagonista di un importante processo di trasformazione organizzativa. È in corso la revisione della legge istitutiva e la definizione del nuovo assetto organizzativo, un percorso che non riguarda soltanto la struttura amministrativa, ma rappresenta un vero e proprio cambiamento strutturale dell’Agenzia, per rendere ARPAS sempre più efficiente, moderna e coerente con le sfide ambientali attuali e future – ha dichiarato la direttrice generale Nicoletta Vannina Ornano –. È su queste basi che continuiamo a rafforzare il nostro ruolo a servizio del territorio e della collettività”.

Il programma delle celebrazioni prevede quattro giornate principali: il 26 maggio la cerimonia inaugurale “20 anni insieme” presso l’Ex Regio Museo di Cagliari; il 27 maggio il convegno “Clima che cambia, territorio che risponde: il dissesto idrogeologico e le strategie del rischio” alla Manifattura Tabacchi; il 28 maggio visite guidate dedicate agli ospiti istituzionali; e il 29 maggio iniziative diffuse sul territorio regionale con le scuole, curate dal Laboratorio di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (LEAS).

Con queste iniziative e con il percorso di rinnovamento in atto, ARPAS celebra vent’anni di attività confermando il proprio ruolo di presidio tecnico-scientifico per la protezione dell’ambiente e la sicurezza del territorio in Sardegna.