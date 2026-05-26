Un finale inaspettato per chiudere la cornice del campionato di Serie A 2025/26, e arriva dalla scala del calcio: a San Siro il Cagliari batte in rimonta il Milan e gela i rossoneri che vedono all'ultimo sfumare una qualificazione in Champions League che sembrava pressoché acquisita.

A sorridere, su tutte, è il Como di Cesc Fabregas, che non sbaglia a Cremona e approfitta del clamoroso scivolone rossonero per scavalcare la squadra di Massimiliano Allegri al quarto posto. Un regalo che l'allenatore dei lariani ha ripagato con le belle parole in conferenza rivolte a Fabio Pisacane.

"Ho parlato con Fabio. La seconda cosa che ho fatto dopo chiamare la mia famiglia è stata mandare un video a Fabio. Non per niente, perché lui è una persona incredibilmente onesta, va sempre per la vittoria. Però quando succede questo, e lo fa un tuo amico, ti fa ancora più piacere ringraziarlo per il suo contributo".