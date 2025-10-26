“Il Comando dei Vigili del fuoco di Sassari si stringe al dolore del collega Massimiliano Masia per la tragica scomparsa del caro figlio Omar".

Profondo cordoglio nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per la tragedia che nella notte ha colpito Massimiliano Masia, vigile del fuoco in servizio al distaccamento di Tempio Pausania, il cui figlio Omar, 25 anni, ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto lungo la strada Baldu–L’Agnata, alle porte di Tempio.

Il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari, Antonio Giordano, esprime a nome di tutto il personale, la propria vicinanza al collega e alla sua famiglia: "Ogni singolo Vigile del fuoco è chiamato a svolgere quotidianamente un lavoro spesso duro, a volte impossibile da raccontare. Non ci sono parole che possano alleviare un dolore così immenso. Non esistono parole in grado di descrivere o anche solo sfiorare il dolore che pervade la famiglia di Massimiliano in questo momento. Le circostanze in cui è accaduto, ci hanno lasciati attoniti e con il cuore a pezzi".

“L’idea che Massimiliano, che ha dedicato la vita a correre incontro al pericolo per salvare gli altri, si sia trovato di fronte all’incidente più devastante, quello che ha coinvolto la persona che si possa amare più di tutti, è una ferita che va oltre ogni comprensione - continua il Comandante Giordano -. Il suo coraggio e la sua professionalità, che lo hanno guidato in innumerevoli soccorsi, lo hanno portato a essere lì, in quel momento tragico, e per questo non possiamo che stringerci in un silenzio rispettoso e profondo. Ha fatto tutto ciò che era umanamente possibile, e lo ha fatto con l'amore di un padre e la forza di un vigile del fuoco. L'assenza di Omar lascerà un vuoto incolmabile, non solo nella sua famiglia, ma in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Caro Massimiliano, oggi il tuo dolore é il nostro dolore, il dolore della tua seconda famiglia".

Alle parole del comandante Giordano si uniscono anche il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino, e il Direttore Regionale della Sardegna, Nicola Micele, che hanno espresso a nome di tutti i Vigili del fuoco della Sardegna e d’Italia le più sentite condoglianze e la piena vicinanza alla famiglia Masia.