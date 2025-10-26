Ha ignorato l’alt degli agenti della Polizia Locale e si è dato alla fuga a tutta velocità per le vie di Cagliari, ma la corsa è finita poco dopo, grazie al pronto intervento di una pattuglia di motociclisti.

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 25 ottobre. Una squadra della Polizia Locale di Cagliari, come da loro riferito, ha intimato l’alt al conducente di un’Audi di grossa cilindrata, dopo averlo sorpreso mentre faceva uso del telefono cellulare durante la guida. Il giovane, un 24enne di Cagliari, invece di fermarsi, ha premuto sull’acceleratore, cercando di sottrarsi al controllo e dando il via a un inseguimento per le vie cittadine.

La fuga è proseguita fino a quando il conducente ha abbandonato l’auto e ha tentato di scappare a piedi. Uno dei due agenti motociclisti lo ha inseguito, raggiunto e bloccato.

Il fuggitivo è risultato senza patente di guida, mai conseguita, e già protagonista di episodi analoghi. È stato quindi denunciato a piede libero per guida senza patente in recidiva e resistenza a pubblico ufficiale.

L’autovettura, risultata noleggiata, è stata infine riconsegnata all’avente diritto.