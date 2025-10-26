Drammatico incidente stradale nella notte lungo la strada Baldu-L’Agnata, nelle campagne della periferia di Tempio Pausania, in Gallura.

Stando a quanto ricostruito dai soccorritori, una Bmw con a bordo cinque ragazzi di rientro da una festa di laurea è finita fuori strada. La vettura, per cause in corso di accertamento, è precipitata giù da un ponte e nel tragico schianto ha perso la vita uno dei passeggeri: Omar Masia, 25 anni di Calangianus.

Il giovane era figlio di un vigile del fuoco in servizio proprio nel distaccamento locale, intervenuto tra i primi sul luogo della tragedia insieme ai colleghi per prestare soccorso. Una scena straziante, che scuote profondamente la comunità gallurese.

Gli altri occupanti, trasferiti in codice rosso all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Tempio.

