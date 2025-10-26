È deceduta all’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale l’anziana di 83 anni che lo scorso 5 ottobre era stata accoltellata dal figlio 63enne all’interno della loro abitazione di Guspini.

La donna, già costretta a letto a causa di gravi patologie, come riferito dai Carabinieri, era stata ferita al volto dal figlio con un coltello da cucina durante un violento episodio di lite domestica.

Subito dopo l’aggressione, la vittima era stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in un primo momento all’Ospedale “Santissima Trinità” di Cagliari, dove aveva ricevuto le prime cure. Successivamente era stata trasferita all’Ospedale di San Gavino Monreale per proseguire le terapie e il monitoraggio clinico, ma le sue condizioni non sono migliorate fino al decesso avvenuto oggi.

L’Autorità Giudiziaria, prontamente informata dai Carabinieri della Compagnia di Villacidro, ha disposto il sequestro della documentazione sanitaria al fine di accertare se la morte sia da ricondurre direttamente alle ferite riportate durante l’aggressione o a cause sopravvenute di altra natura.

L’uomo, già arrestato nella stessa serata dei fatti per tentato omicidio, resta attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Uta. La sua posizione è ora al vaglio per l’eventuale riqualificazione del reato in omicidio.