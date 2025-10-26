Hanno provato a occultare un coltello e una mazza da golf all’interno dell’auto, ma sono stati scoperti dagli agenti della Polizia Locale di Cagliari durante un controllo stradale.

Come riferito dagli stessi agenti, nel corso della notte appena trascorsa, una pattuglia ha fermato per accertamenti una Fiat Y10. Durante le operazioni di identificazione del conducente e del passeggero, gli agenti hanno notato i due tentare di nascondere alcuni oggetti all’interno dell’abitacolo.

Il gesto non è passato inosservato: i poliziotti hanno immediatamente scoperto un coltello a serramanico di grandi dimensioni e una mazza da golf, entrambi potenzialmente utilizzabili come strumenti atti a offendere.

I due uomini, un 39 anni residente a Oristano, e un 29 anni di Cabras, non sono riusciti a giustificare il possesso di tali oggetti.

Il coltello e la mazza sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre i due sono stati denunciati a piede libero per porto abusivo di armi improprie atte ad offendere.