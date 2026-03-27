I piccoli studenti della classe quinta di una scuola primaria di Olbia hanno vissuto, ieri giovedì 26 marzo, un'esperienza diversa dal solito visitando la caserma dei Carabinieri. Accolti dai militari del Reparto Territoriale, i bimbi hanno avuto l'opportunità di esplorare da vicino il lavoro quotidiano dell'Arma, visitando gli ambienti operativi e assistendo a dimostrazioni pratiche delle attività svolte. Durante la visita sono state presentate tecnologie come il robot antisabotaggio e le prime fasi degli accertamenti tecnici su una scena del crimine, offrendo ai giovani un'occasione concreta per capire il ruolo dell'Arma.

I giovani studenti sono stati particolarmente interessati ai mezzi in dotazione, che hanno potuto anche toccare, comprendendo così l'importanza di tali strumenti nel controllo del territorio e nella tutela della sicurezza dei cittadini.

Questa iniziativa fa parte del progetto "Cultura della Legalità" del Ministero dell'Istruzione, promosso con impegno dall'Arma dei Carabinieri in tutto il Paese. L'obiettivo di questi incontri è promuovere nei giovani valori come il rispetto delle regole, la fiducia nelle Istituzioni e il senso di responsabilità civica.

La visita alla caserma ha rappresentato un momento di autentico dialogo tra i Carabinieri e i futuri cittadini, sottolineando la vicinanza e la presenza costante dell'Arma sul territorio come punto di riferimento per la comunità.