Attimi di paura nelle acque dell’Area Marina Protetta di Tavolara per due canoisti, tratti in salvo dal personale della Guardia costiera di Olbia dopo essere rimasti in difficoltà a causa del rapido peggioramento del mare.

I due si trovavano a bordo di kayak nei pressi dell’isola di Molara, quando le onde, alzatesi improvvisamente per il cambio delle condizioni meteomarine, li hanno messi in seria difficoltà. I compagni di escursione, rientrati autonomamente a riva nella spiaggia di Cala Suaraccia, non vedendoli arrivare, hanno subito lanciato l’allarme alla sala operativa della Capitaneria di porto.

Scattate immediatamente le operazioni di soccorso, la motovedetta CP 803 ha raggiunto l’area segnalata individuando per primo uno dei due canoisti, finito in acqua e in balia delle onde, che è stato prontamente recuperato e tratto in salvo.

Il secondo, riuscito a mantenere il controllo del proprio kayak, ha invece diretto la rotta verso l’isola di Tavolara, dove è stato raggiunto e recuperato dallo stesso equipaggio della CP 803.

Entrambi gli sportivi, seppur provati, infreddoliti e spaventati, sono risultati in buone condizioni di salute e non hanno avuto bisogno di cure mediche.