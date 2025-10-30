Maxi operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari nella notte tra il 29 e il 30 ottobre, con un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti in diversi comuni della provincia. L’attività ha portato a due denunce e una segnalazione amministrativa.

A Siurgus Donigala, i militari delle Stazioni di San Basilio e Siurgus Donigala hanno segnalato alla Prefettura un giovane del posto, trovato in possesso di una bustina contenente 1,6 grammi di marijuana, sequestrata per gli accertamenti di laboratorio.

A Selargius, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno denunciato un 30enne disoccupato, già noto alle Forze di Polizia, per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo, controllato durante un servizio perlustrativo, aveva con sé 2,75 grammi di cocaina suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e 30 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Analoga denuncia è scattata a Dolianova, dove i militari della Sezione Radiomobile hanno fermato un 19enne del luogo, trovato in possesso di 1,8 grammi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di ulteriori 1,9 grammi della stessa sostanza, 2,4 grammi di hashish e materiale per il confezionamento.