Grave incidente, questa mattina, sulla Strada Provinciale 24 in direzione Padru dove un veicolo da lavoro con due persone a bordo è uscito di strada precipitando in un dirupo particolarmente impervio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Olbia, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e soccorrere gli occupanti del mezzo. Una delle due persone è riuscita a mettersi in salvo autonomamente, mentre l’altra, rimasta intrappolata nell’abitacolo, è stata estratta dai Vigili del Fuoco e affidata alle cure del personale sanitario del 118. Il ferito è stato quindi trasportato all’ospedale di Olbia con l’elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Padru per i rilievi e la gestione della viabilità. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso dopo la messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.