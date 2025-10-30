Un chilo di hashish, alcune dosi di cocaina e perfino munizioni calibro 32: è quanto hanno trovato i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias nell’abitazione di un 23enne marocchino residente a Decimoputzu, arrestato nella serata di ieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento.

L’operazione è scattata dopo una serie di mirati servizi di osservazione e appostamento, attivati a seguito di alcune segnalazioni su presunte attività di spaccio condotte dal giovane nella zona.

Durante la perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno trovato nove panetti di hashish, per un peso complessivo di circa un chilo, alcuni grammi di cocaina, 160 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Nel corso dei controlli sono stati inoltre trovati tre proiettili calibro 32, motivo per cui il giovane è stato denunciato anche per detenzione illegale di munizioni.

Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione, dove rimane ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cagliari, in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio con rito direttissimo.