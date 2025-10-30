Sarà riqualificata la mensa universitaria dell’ERSU di Sassari, in via Dei Mille 102. Su proposta dell’assessora della Pubblica Istruzione Ilaria Portas, la Giunta regionale ha deliberato che la quota libera di euro 440.419,67 del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 dell’Ersu di Sassari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della L.R. n. 12/2013, sia lasciata nelle disponibilità dell'Ente e venga utilizzata per i lavori di riqualificazione della mensa universitaria di via Dei Mille 102.

“Con questo intervento garantiamo agli studenti e alle studentesse servizi più moderni, funzionali e accoglienti – dichiara l’assessora della Pubblica Istruzione, Ilaria Portas –. Investire nella qualità degli spazi universitari significa investire nel diritto allo studio e nel futuro dei nostri giovani. La riqualificazione della mensa di via Dei Mille 102 rappresenta un passo concreto per migliorare la vita quotidiana della comunità accademica sassarese e rafforzare il ruolo dell’ERSU sul territorio”.