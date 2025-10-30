Il 2026 sarà l’anno del grande ritorno dei Litfiba nella loro formazione originale degli anni ’80: Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo si riuniscono per un tour-evento di 20 date in tutta Italia, organizzato da Mc2, per celebrare i 40 anni di “17 Re”, l’album che segnò una svolta epocale nel rock italiano.

Tra le tappe più attese c’è Alghero, dove la storica band fiorentina si esibirà sabato 1° agosto 2026 sul palco dell’Alguer Summer Festival, la grande rassegna musicale organizzata da Shining Production in collaborazione con Fondazione Alghero, Comune di Alghero e Roble Factory.

Dopo Caparezza e Claudio Baglioni, i Litfiba rappresentano un nuovo, prestigioso nome nel cartellone dell’estate algherese 2026.

«Siamo orgogliosi di annunciare per l'edizione 2026 dell'Alguer Summer Festival uno dei gruppi più iconici della musica italiana. Il loro concerto rappresenterà uno dei momenti clou della prossima stagione, un evento capace di unire generazioni diverse attorno a sonorità che hanno segnato la storia del rock italiano. La Fondazione Alghero continua a lavorare per offrire alla città e ai visitatori un calendario estivo di grande qualità, un nuovo capitolo di emozioni e partecipazione collettiva, con la musica grande protagonista dell’estate algherese». Così Graziano Porcu, presidente della Fondazione Alghero.

Biglietti disponibili solo sul circuito Vivaticket.

PRESALE VIVATICKET da giovedì 30 ottobre ore 12 fino alle 09.59 di venerdì 31 ottobre.

GENERAL SALE venerdì 31 ottobre ore 10.

L’album doppio “17 Re”, (il primo nella new wave italiana), secondo episodio di una trilogia che oggi suona attualissima dedicata alle vittime del potere, con la formula audace e sperimentale ancora oggi esprime una forza rara, capace di attraversare le generazioni.

“QUARANT’ANNI di 17 RE” – TOUR 2026 , questo il nome del progetto che riunirà sullo stesso palco Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo per riportare dal vivo le emozioni, la potenza, l’energia e la poesia visionaria e anticipatrice di uno dei capitoli più amati della storia del rock europeo.

Pubblicato nel 1986 come album doppio (solo in Francia fu pubblicato come album singolo) e considerato ancora oggi da molti il capolavoro stilistico dei Litfiba degli anni ‘80, “17 Re” fa parte della cosiddetta Trilogia delle vittime del potere insieme a “Desaparecido” e “Litfiba 3”.

“17 Re” è composto da 16 brani e prende il titolo da quella che doveva essere la title-track, ovvero “17 Re”, ma la traccia non fu pubblicata poiché ritenuta non convincente e musicalmente non all’altezza delle altre presenti nell’album (il testo è in parte stampato all’interno della copertina dell’album).

Il tour “QUARANT’ANNI DI 17 RE” toccherà alcune delle più importanti città e festival italiani in un calendario che attraverserà esclusivamente l’estate 2026 da giugno ad agosto.

Queste 20 date saranno l’occasione irripetibile per riascoltare dal vivo le canzoni di quell’album leggendario suonate come non è mai successo in precedenza nella storia, oltre ai grandi classici che hanno segnato la carriera della band. Un repertorio entrato nella leggenda, con sonorità, atmosfere, testi, stile vocale e performance che hanno segnato la storia del rock italiano.