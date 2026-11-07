Nuovo ostacolo all'avvio del processo d'Appello a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici genovesi, condannati in primo grado dal Tribunale di Tempio Pausania per stupro di gruppo. Alla vigilia dell'apertura del procedimento a Sassari, i legali degli imputati hanno depositato un documento nel quale chiedono la nullità della sentenza di primo grado per un vizio nella sottoscrizione.

Come riportano Il Secolo XIX e Repubblica, secondo i difensori il provvedimento «reca esclusivamente la sottoscrizione da parte del presidente (Marco Contu) e di uno solo dei due giudici indicati come estensori».

Da qui la richiesta di dichiarare la nullità della decisione. Per gli avvocati, infatti, «la mancata sottoscrizione di un estensore determina un vulnus che non può essere degradato a mera irregolarità ma che determina la nullità della sentenza che deve essere restituita al Tribunale di Tempio Pausania per la rinnovazione dell'atto nullo».

I difensori chiedono quindi che la sentenza venga riscritta. La questione potrebbe incidere sul calendario giudiziario e provocare uno slittamento dell'inizio del processo d'Appello.

L'AGGIORNAMENTO: UDIENZA FISSATA IL 12 NOVEMBRE

È stata fissata per giovedì 12 novembre alle 9 l'udienza davanti alla Corte d'Appello di Sassari per il procedimento a carico di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, condannati in primo grado rispettivamente a otto anni per Grillo, Lauria e Capitta e a sei anni e sei mesi per Corsiglia. I quattro sono accusati della violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese di 19 anni, avvenuta nel luglio 2019 a Porto Cervo.

I giudici dovranno esaminare anche l'eccezione sollevata dalla difesa sulla presunta mancanza di una delle firme in calce alla sentenza. Secondo quanto appreso dall'Ansa, tutti e tre i componenti del collegio di primo grado, presieduto da Marco Contu con a latere Marcella Pinna e Alessandro Cossu, avevano partecipato alla stesura delle oltre 72 pagine della decisione, ma sul documento comparirebbero soltanto due sottoscrizioni. A mancare sarebbe quella del giudice Cossu, trasferito ad Asti poche settimane prima dell'ultima udienza del processo a Tempio Pausania.

La Corte d'Appello dovrà quindi verificare la questione e chiedere al magistrato di apporre la firma mancante. Se Cossu non dovesse sottoscrivere la sentenza, i giudici di Sassari potrebbero valutarne l'annullamento già nell'udienza di giovedì.