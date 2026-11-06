Il giornalismo italiano perde una delle sue firme storiche. Tito Cortese è morto a Roma, all'età di 93 anni. Giornalista e volto della Rai per diversi decenni, aveva lavorato come corrispondente da Bruxelles e Bonn, condotto il Tg2 e ideato rubriche dedicate all'informazione economica e ai diritti dei consumatori. Tra il 1988 e il 1991 aveva inoltre diretto il quotidiano palermitano "L'Ora".

Nato a Venezia il 3 gennaio 1933, Cortese aveva iniziato il proprio percorso professionale mentre frequentava gli studi universitari in Lettere all'Università di Padova. I primi passi nel mondo dell'informazione erano arrivati nella redazione veneziana de "L'Avvenire d'Italia". Nel 1956 l'approdo a "Il Gazzettino", nella redazione romana, dove rimase fino al 1964 occupandosi di politica, informazione vaticana e cronaca nazionale e internazionale.

Nel 1966 era entrato in Rai, iniziando dal Giornale Radio. La sua carriera televisiva lo aveva portato successivamente a Bruxelles, come corrispondente presso le istituzioni europee, e a Bonn, dove aveva seguito da vicino gli sviluppi della politica tedesca e internazionale tra il 1972 e il 1977. Tornato in Italia, era approdato al Tg2, assumendo l'incarico di caporedattore economico-sindacale e diventando anche uno dei conduttori dell'edizione serale del telegiornale.

Tra i contributi più significativi lasciati al giornalismo televisivo c'è la rubrica "Di tasca nostra", ideata e condotta per il Tg2. La trasmissione si occupava di prodotti, servizi e tutela dei consumatori, portando all'attenzione del pubblico questioni legate alla qualità e alla trasparenza del mercato. Un'esperienza innovativa per l'epoca, che contribuì a rendere l'informazione economica uno strumento concreto a disposizione dei cittadini. Cortese aveva inoltre ideato «Atlante», dedicata all'attualità internazionale, e "Posto pubblico nel verde", incentrata sui diritti.

Alla fine del 1988 la decisione di lasciare la televisione per assumere la direzione de "L'Ora" di Palermo, storico quotidiano siciliano, che guidò fino al 1991. Una nuova tappa di una carriera che lo aveva visto collaborare con importanti testate nazionali, tra cui "Corriere della Sera", "Paese Sera", "L'Europeo" e "L'Unità".

Il suo impegno non si era limitato all'attività giornalistica. Cortese aveva partecipato anche alla vita sindacale della categoria, ricoprendo l'incarico di consigliere nazionale della Federazione nazionale della stampa italiana. Negli anni successivi aveva proseguito il proprio percorso professionale occupandosi di editoria e diritti, collaborando anche con la casa editrice Laterza e con Rai Educational.