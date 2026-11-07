Incidente stradale intorno alle 6 di questa mattina lungo la Strada provinciale 125, dove due auto che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrate in prossimità di una curva. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, che ha collaborato con il personale sanitario del 118 per prestare i primi soccorsi agli occupanti e mettere in sicurezza i veicoli e l'area interessata dall'incidente.

Complessivamente erano quattro le persone a bordo delle due vetture. Un uomo e una donna sono stati affidati alle cure dei sanitari e accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Olbia per gli accertamenti e le cure necessarie. Gli altri due occupanti, entrambi di nazionalità francese, non hanno invece avuto bisogno del ricovero.

Sul luogo dello scontro sono arrivati anche gli agenti delle forze dell'ordine, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.