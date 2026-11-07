Momenti di preoccupazione intorno alle 18:30 di ieri in via Vittorio Giglio, ad Alghero, dove i vigili del fuoco del distaccamento cittadino sono intervenuti per un presunto incendio in uno scantinato. Una volta arrivati, i pompieri hanno individuato un problema a un pacco batteria collegato all’impianto fotovoltaico dell’edificio.

In via precauzionale è stata disposta l’evacuazione dell’intero palazzo. Sul posto è intervenuto anche il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) della centrale di Sassari, incaricato di effettuare i controlli e le analisi dei fumi. Il funzionario di guardia ha invece coordinato le operazioni per il recupero del pacco batteria.

È stato inoltre contattato il sindaco di Alghero per garantire assistenza ai residenti durante l’evacuazione, fino al momento in cui potranno fare rientro nelle proprie abitazioni.