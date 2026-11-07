Sei persone denunciate, due attività commerciali sanzionate e tre giovani segnalati per possesso di stupefacenti. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri del Comando provinciale di Cagliari in diverse zone della città, con particolare attenzione al centro storico, alla movida e all'area della stazione ferroviaria.

Nel corso dell'operazione sono state identificate 53 persone, di cui 21 minorenni. Tra i sei denunciati figurano un giovane allontanatosi dalla comunità in cui era sottoposto a misura cautelare, uno straniero che ha violato il divieto di dimora a Cagliari e un diciannovenne trovato con un coltello a serramanico di 15 centimetri. Denunciato anche un giovane in possesso di una borsa schermata con abiti di marca, una tronchese e metadone, oltre a un uomo accusato di aver manomesso la propria carta d'identità elettronica.

Un automobilista è stato inoltre denunciato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico fino a 1,36 g/l. L'uomo aveva con sé anche 0,9 grammi di cocaina. Altri due giovani sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di hashish e marijuana.

I controlli, condotti anche con il supporto del NAS, hanno riguardato gli esercizi commerciali: un market e un cocktail bar sono stati sanzionati per violazioni delle procedure di autocontrollo HACCP.