Profondo dolore a Calangianus per la tragica scomparsa di Omar Masia, il giovane di 25 anni che ha perso la vita nella notte nell’incidente avvenuto lungo la strada Baldu–L’Agnata, alle porte di Tempio Pausania.

Il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità con un messaggio toccante diffuso sui social: “Ciao Omar. Questa mattina la nostra Comunità si è risvegliata con una notizia che ci ha lasciati senza parole. Una notizia sconvolgente. Una tragedia terribile nella notte, sulla strada Baldu–L’Agnata, ha coinvolto cinque giovani. Purtroppo, uno di loro, Omar Masia, di soli 25 anni, ha perso la vita. Un ragazzo solare, pieno di vita, un grande lavoratore. La sua luce, che ha saputo illuminare chiunque lo conoscesse, si è spenta troppo presto".

"Come Comunità - ha continuato il primo cittadino - ci stringiamo con affetto e dolore alla mamma Manuela, al papà Massimiliano, ai familiari e agli amici. Non ci sono parole davanti a una perdita così grande. Solo silenzio, preghiera e un abbraccio che unisce tutti noi. Un pensiero sincero anche agli altri ragazzi feriti, con l’augurio che possano riprendersi presto. Ciao Omar, riposa in pace”.