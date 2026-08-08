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Oltre a quello a Oristano, un altro incendio è divampato in Sardegna, stavolta nelle campagne di Pula, precisamente in località Agumu.
Sul posto è intervenuto il Corpo Forestale, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Pula, impegnato nelle operazioni di spegnimento.
A coordinare le attività è il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Pula, che ha diretto gli interventi per contenere le fiamme e procedere alla bonifica dell’area interessata dall’incendio.