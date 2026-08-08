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Veri e propri momenti di paura durante la serata di oggi, sabato 8 agosto 2026, a Nuoro, dove poco dopo le 19:30 è divampato un incendio sul balcone di un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Gramsci.
Sul posto è intervenuta la squadra 1A della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, supportata dall’Autoscala e dall’Autobotte.
Le fiamme, sviluppatesi sul balcone dell’abitazione, sono state rapidamente domate grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe stato provocato presumibilmente da un problema di natura elettrica.
L’azione della squadra ha permesso di circoscrivere e spegnere il rogo, evitando che le fiamme potessero propagarsi alle altre unità abitative dello stabile.
Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione l’origine dell’incendio e le eventuali conseguenze sull’abitazione interessata.