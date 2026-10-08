Veri e propri momenti di paura durante la notte a Baia Sardinia, nel comune di Arzachena, dove un incendio è divampato all’interno di un bar.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena. Al loro arrivo, la squadra ha provveduto a domare le fiamme e successivamente a evacuare il fumo presente all’interno del locale.

L’intervento ha permesso di evitare che l’incendio provocasse ulteriori danni alla struttura.

Fortunatamente non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause che hanno originato il rogo, attualmente in fase di accertamento.