Ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale San Camillo di Roma l’attore Davide Iacopini, noto anche per aver recitato in “Suburra”, dopo essere stato colpito da un calcio mentre si trovava a bordo di un monopattino a Roma.

Secondo una prima ricostruzione, il 42enne sarebbe stato colpito dal passeggero di una minicar, probabilmente minorenne, mentre anche il conducente sarebbe minorenne. A seguito del calcio, Iacopini è caduto, andando a sbattere contro un’auto in sosta.

Dopo l’aggressione, i due a bordo della minicar sarebbero tornati indietro per recuperare una scarpa persa durante l’episodio.

La Procura di Roma indaga per tentato omicidio e sta verificando anche eventuali collegamenti con due episodi analoghi avvenuti il giorno precedente, sempre nel quartiere Monteverde.

Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare i responsabili.