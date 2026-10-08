L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha diffuso immagini e video che mostrano il progetto dell'Einstein Telescope in Sardegna, situato nella ex miniera di Sos Enattos a Lula, in provincia di Nuoro.

Le visuali offrono una panoramica di come verrà realizzata la principale struttura terrestre per la ricerca delle onde gravitazionali. Nel video vengono evidenziati i motivi che hanno portato alla scelta del sito in Sardegna, tra cui la presenza di una rete di dati terabyte che connette Alghero, Cagliari e Olbia, la bassa attività sismica e il ridotto rumore umano. Una delle scritte nel video afferma che "Sos Enattos è uno dei luoghi più silenziosi al mondo".

Il progetto contempla un'infrastruttura sotterranea con forma triangolare (che sembra essere stata scartata dalla comunità scientifica) e un'altra con forma a L, che al momento sembra essere la preferita.

Una grande infrastruttura che correrà sotto i territori del Nuorese con "caverne e tunnel a 330 metri sul livello del mare", mentre "i vertici dell'infrastruttura sono sotto una copertura di roccia spessa da 150 metri a 450 metri a seconda della topografia locale".

Nelle immagini si vede inoltre una sorgente laser che viene indirizzata in uno specchio e una torre di sospensione delle ottiche. E ci saranno un interferometro a temperatura criogenica e un interferometro a temperatura ambiente. Infine si vede il rendering del centro di ricerca ET-SunLab.