Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 ottobre 2026, a Gonnosfanadiga. Un terribile schianto è avvenuto dopo le 17 in via Nazionale, alle porte del paese, all’altezza dell’incrocio con la strada di collegamento con Villacidro.

Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e i due conducenti sono rimasti bloccati all’interno dei veicoli.

Intervento immediato dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Sanluri che hanno provveduto a liberare ed estrarre due dalle lamiere fuoco, con la collaborazione del personale sanitario intervenuto sul posto.

Entrambi sono stati affidati alle cure dei sanitari e trasferiti in ospedale in codice rosso. Per uno dei due feriti è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha consentito il trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari.

I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Gonnosfanadiga, impegnata negli accertamenti e nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.