Nuovo passaggio istituzionale sulla vicenda delle minacce di morte rivolte alla sindaca di Arborea, Manuela Pintus. Durante la mattina di oggi, mercoledì 7 ottobre 2026, la prima cittadina è stata ricevuta al Palazzo del Governo dal prefetto di Oristano, Paolo Corritore, che ha voluto incontrarla personalmente per manifestarle la solidarietà e la vicinanza delle istituzioni.

"Ho voluto incontrare personalmente la sindaca per manifestarle la vicinanza dello Stato. Le istituzioni sono al fianco degli amministratori che, ogni giorno, operano con impegno e senso di responsabilità al servizio delle rispettive comunità. La vicenda è stata seguita con attenzione fin da subito e continuerà a essere oggetto del massimo impegno da parte delle istituzioni", ha dichiarato il prefetto.

Nel corso dell'incontro sono stati chiariti i termini della vicenda, riconducibile a fatti risalenti ad alcuni mesi fa. La Prefettura aveva seguito la situazione "sin da subito con la massima attenzione, in stretto raccordo con la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri", disponendo le necessarie misure di competenza a tutela dell'amministratrice locale.

Il prefetto si è riservato di valutare "ogni ulteriore iniziativa che dovesse rivelarsi opportuna, al fine di garantire alla Sindaca la massima serenità nella prosecuzione delle funzioni affidatele dagli elettori".

Al termine dell'incontro, la sindaca Manuela Pintus ha confermato la piena fiducia nell'operato delle istituzioni, ringraziando per l'attenzione e il supporto ricevuti.

La vicenda era emersa nei giorni scorsi, quando la sindaca aveva raccontato pubblicamente di essere stata destinataria, in due occasioni, di minacce di morte, spiegando di aver deciso di parlarne dopo aver inizialmente scelto di non coinvolgere altre persone.