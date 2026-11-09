A seguito dei recenti attacchi informatici che hanno interessato diversi obiettivi in Europa e la diffusione sul dark web dei dati personali del ministro degli Esteri Antonio Tajani e dei suoi familiari, il governo italiano si prepara a rafforzare il coordinamento per contrastare le minacce degli hacker.

Proprio la vicenda che ha coinvolto il vicepremier sabato scorso ha suscitato la reazione della premier Giorgia Meloni, che ha espresso "grande preoccupazione" e piena solidarietà al ministro. La presidente del Consiglio ha richiamato inoltre l'attenzione sulla diffusione e sulla messa in vendita di informazioni riservate riguardanti esponenti delle istituzioni, sottolineando la necessità di affrontare il fenomeno con la massima determinazione.

Il tema sarà al centro della seconda riunione ministeriale Esteri del G7, in programma oggi, lunedì 9 novembre 2026, e domani, martedì 10, a Parigi, sotto la presidenza francese. Antonio Tajani porterà al tavolo internazionale la questione dell'escalation della guerra ibrida e degli attacchi informatici che stanno interessando diversi Paesi europei.

"Le democrazie sono sotto tiro", è il senso dell'allarme lanciato dal ministro, che chiede ai grandi Paesi democratici un segnale forte e una maggiore unità di intenti per difendere cittadini, imprese e istituzioni.

Per Tajani non si tratta più di considerare i singoli episodi come eventi isolati: la crescente frequenza degli attacchi impone secondo il ministro una risposta comune, che affianchi agli strumenti tecnologici anche un'azione politica e diplomatica coordinata.

Tajani ha inoltre richiamato la necessità di distinguere tra l'attività di gruppi di hacker filorussi e l'eventuale responsabilità diretta di uno Stato, un aspetto che richiede ulteriori verifiche.

Sul fronte interno, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha convocato per la giornata di domani, martedì 10 novembre una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica al Viminale. L'incontro sarà dedicato all'analisi dei rischi per la sicurezza pubblica connessi ai cyberattacchi e alle possibili contromisure.

L'attenzione delle autorità non riguarda soltanto le istituzioni e i sistemi informatici governativi. Gli episodi registrati nelle ultime settimane hanno infatti evidenziato quanto possano essere vulnerabili anche infrastrutture e servizi utilizzati quotidianamente dai cittadini.

Tra i casi segnalati figurano gli attacchi ai sistemi di refrigerazione di alcuni supermercati, che hanno coinvolto anche punti vendita in Sicilia, tra Catania e Palermo. Gli hacker avrebbero alterato da remoto le temperature dei banchi alimentari, provocando danni alle scorte.

Un fenomeno che, come evidenziato dagli esperti di cybersecurity, mette in luce le vulnerabilità dei sistemi industriali connessi alla rete e i rischi legati a infrastrutture tecnologiche non sempre adeguatamente aggiornate e protette.

La riunione al Viminale e il confronto internazionale di Parigi si inseriscono dunque in un quadro di crescente attenzione verso la sicurezza cibernetica. La sfida per il governo è rafforzare la capacità di prevenzione e risposta, proteggendo non soltanto le istituzioni, ma anche i servizi e le attività che incidono direttamente sulla vita quotidiana.