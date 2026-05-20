Da domani, giovedì 21 maggio, un'estate anticipata, causata da una forte ondata di calore, si diffonderà in tutta Italia, portando temperature intorno ai 30 gradi venerdì e punte di 32 gradi nel weekend in Sardegna.

Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, entro il fine settimana lo zero termico salirà fino a 4000 metri sulle Alpi occidentali, un valore tipico di luglio. Le temperature nella pianura saranno significativamente superiori alle medie stagionali, con un'escursione di 4-5°C da Nord a Sud. Solo qualche isolato acquazzone è previsto entro giovedì sulle Alpi e le Prealpi orientali, così come in alcune regioni del Centro e del Sud.

Le temperature toccheranno i 28°C diffusamente al Nord e sfioreranno i 29°C al Centro, con punte di 31°C in Sardegna venerdì 22 maggio. Sabato e domenica il caldo si intensificherà, raggiungendo i 32°C in Sardegna e i 30°C in molte città del Centro-Nord, tra cui Roma, Firenze e Lucca. Le notti rimarranno fresche e piacevoli almeno fino a domenica, offrendo un buon riposo. Tuttavia, si prevede un aumento di calore e umidità durante la prossima settimana, anche di notte.

LE PREVISIONI DI ASRPAS SARDEGNA

Previsioni per la mercoledì 20 maggio

Cielo sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti mattutini. Possibili foschie mattutine.

Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori massimi.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti occidentali, localmente moderati nel pomeriggio in Gallura.

Mari: in prevalenza poco mossi su tutti i settori.

Previsioni per giovedì 21 maggio

Cielo sereno o poco nuvoloso. Possibili foschie mattutine sul settore occidentale.

Temperature: in ulteriore aumento in entrambi i valori.

Venti: a regime di brezza, calmi nelle ore notturne.

Mari: generalmente poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Le temperature continueranno ad aumentare in entrambi i valori venerdì, mentre rimarranno pressochè stazionarie il giorno seguente. I venti soffieranno a regime di brezza e parziali rinforzi da nord sui settori settentrionali e orientali nelle ore pomeridiane. I mari saranno poco mossi, localmente mossi sul settore orientale.