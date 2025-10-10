Un'altra giornata intensa per il Corpo forestale: oggi si sono registrati 17 incendi sul territorio regionale, due dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Il primo rogo è divampato nelle campagne di Gesico, in località Monte San Mauro. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione forestale di Senorbì e dal Nucleo GAUF di Cagliari, con il supporto degli equipaggi degli elicotteri decollati dalle basi di Fenosu e Villasalto. A terra hanno operato una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Senorbì e i volontari di Siurgus Donigala e Sant’Andrea Frius, che hanno contribuito a circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un secondo incendio è divampato nel territorio di Furtei, in località Bruncu Su Murdegu, che ha impegnato diverse squadre antincendio. Le operazioni sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Sanluri, con il supporto dell’elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Sul posto anche i Barracelli di Sanluri e Furtei, impegnati nelle attività di contenimento del fronte di fuoco.