L’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse volte a realizzare progetti di valorizzazione ambientale nelle aree di pregio naturalistico, comprese quelle della Rete Natura 2000. L’iniziativa, dotata di 600 mila euro per il 2025, è stata approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 40/57 del 30 luglio 2025 e si inserisce nelle politiche di sviluppo sostenibile e tutela della biodiversità promosse dalla Regione.

Possono partecipare Comuni singoli o associati, enti gestori di parchi regionali e siti Natura 2000, oltre ad altre amministrazioni pubbliche che operano in aree di rilevante interesse naturalistico (RIN) o nei monumenti naturali istituiti secondo la legge regionale n. 31 del 1989. L’obiettivo è finanziare interventi che rafforzino conservazione, fruizione sostenibile e resilienza dei sistemi naturali sardi.

“Questo avviso – sottolinea l’assessora Rosanna Laconi – rappresenta una nuova opportunità per chi, ogni giorno, si prende cura dei luoghi più preziosi della Sardegna. È uno strumento concreto per continuare un lavoro silenzioso ma essenziale: proteggere, valorizzare e rendere accessibili le aree naturali che custodiscono la nostra identità. Con questi interventi investiamo nella bellezza, nella conoscenza e nella responsabilità condivisa verso l'ambiente che ci ospita”.

Laconi aggiunge che la tutela dell’ambiente “non è mai un atto isolato, ma un percorso che richiede costanza, conoscenza e partecipazione. Ogni progetto che nascerà da questo avviso sarà parte di una visione più ampia: quella di una Sardegna capace di crescere rispettando se stessa, dove la cura dei luoghi diventa il modo più autentico di costruire futuro”.